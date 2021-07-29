Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grupları yolundaki rakibi St. Johnstone hakkında öne çıkanlar!
Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik sonuçlarla PSV Eindhoven'a mağlup olmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Cimbom'un gruplara kalması için 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya ekibi St. Johnstone'u mağlup etmesi gerekiyor. Peki St. Johnstone hakkında öne çıkanlar neler? Detaylar haberimizde...
Galatasaray sezonu erken açtı. Sarı kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için PSV Eindhoven ile önemli bir mücadele verdi. Ancak karşılaşmayı 5-1 ve 2-1'lik sonuçlarla kaybeden Cimbom, Devler Ligi'ne veda etti. Yeni hedef ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Galatasaray'ın bunu başarması için ise İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u mağlup etmesi gerekiyor.
ST. JOHNSTONE TAKIMINI TANIYALIM
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, bir İskoç kulübü. Geçtiğimiz sezon İskoçya Premiership Ligi'ni 6. sırada tamamlayan St. Johnstone, toplamda 34 gol attı ve 40 gol yedi. İskoç kupasını kazanmayı başaran kulüp, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazandı. Takımın kadrosundaki en dikkat çeken oyuncu ise 21 yaşındaki orta saha Ali McCann. Genç oyuncu 1.2 milyon Euro ile takımın en değerli oyuncusu konumunda. İskoç ekibinin yaş ortalaması 26.5 iken, kadro değeri ise 8.63 milyon Euro. Kulüp, son 4 maçında hazırlık karşılaşmalarına çıktı ve bu maçlarda 3 beraberlik 1 galibiyet aldı.
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