28 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - PSV maçında Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya şok tepki! "O topu da tut artık"

Terim'den Muslera'ya tepki!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Endhoven ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 37. dakikasında PSV 1-0 öne geçti. Golün hemen sonrasında sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Endhoven ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında PSV 1-0 öne geçti. Golün ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.

Topu uygun poisyonda tutmak yerine yumruklayarak uzaklaştırmak isteyen Uruguaylı file bekçisinin bu hareketine Fatih Terim saha kenarında çok sinirlendi.

Tecrübeli teknik adam, "O topu da tut artık" ifadelerini kullandı.

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