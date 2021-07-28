28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray - PSV maçında Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya şok tepki! "O topu da tut artık"
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Endhoven ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 37. dakikasında PSV 1-0 öne geçti. Golün hemen sonrasında sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Endhoven ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın 37. dakikasında PSV 1-0 öne geçti. Golün ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.
Topu uygun poisyonda tutmak yerine yumruklayarak uzaklaştırmak isteyen Uruguaylı file bekçisinin bu hareketine Fatih Terim saha kenarında çok sinirlendi.
Tecrübeli teknik adam, "O topu da tut artık" ifadelerini kullandı.
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