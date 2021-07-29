29 Temmuz 2021, Perşembe

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Galatasaray'a Alexandru Cicaldau şoku! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Cimbom'a Cicaldau şoku! Avrupa Ligi'nde...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacakken, yeni transfer Alexandru Cicaldau bu maçta forma giyemeyecek. İşte nedeni... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau'nun, eski takımı Universitatea Craiova ile Avrupa kupalarında süre aldığı için sarı-kırmızılılar ile Avrupa'da forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu. Cicaldau, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki St. Johnstone ve geçmesi durumunda play-offlar'da forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar gruplara kaldığı zaman Rumen futbolcu kadroda yer alabilecek.

24 yaşındaki futbolcu eski takımı Universitatea Craiova'nın UEFA Konferans Ligi elemelerinde KF Laçi ile oynadığı müsabakada 87 dakika süre aldı.

Cicaldau'nun transferi gerçekleştirilirken uzun vadeli bir plan olduğundan dolayı bu durumun bilinerek hareket edildiği ifade edildi.

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