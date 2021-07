İç transferde 6 isimle sözleşme uzatan Galatasaray, 6 yeni yıldızı da kadrosuna kattı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye toplam 7-2'lik skorla mağlup olan sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'ne veda etti ve Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile eşleşti. İlk maçını 5 Ağustos'ta oynayacak Cimbom, yeni kadrosunu ise UEFA'ya 4 Ağustos'a kadar bildirecek. Dev mücadele öncesinde orta sahasını güçlendirip Avrupa'ya havlu atmak istemeyen G.Saray, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim Gedson Fernandes transferi için, "Gedson'u vermek istemediklerini söylediler." dese de, transferde her an her şeyin olabileceğini de belirtti. Deneyimli teknik adam, Portekizli yıldızın transfer edilememesi durumunda ise B planını belirledi. İşte o isim ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)