29 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! PSV yenilgisi sonrası...

İç transferde 6 isimle sözleşme uzatan Galatasaray, 6 yeni yıldızı da kadrosuna kattı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye toplam 7-2'lik skorla mağlup olan sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'ne veda etti ve Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile eşleşti. İlk maçını 5 Ağustos'ta oynayacak Cimbom, yeni kadrosunu ise UEFA'ya 4 Ağustos'a kadar bildirecek. Dev mücadele öncesinde orta sahasını güçlendirip Avrupa'ya havlu atmak istemeyen G.Saray, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim Gedson Fernandes transferi için, "Gedson'u vermek istemediklerini söylediler." dese de, transferde her an her şeyin olabileceğini de belirtti. Deneyimli teknik adam, Portekizli yıldızın transfer edilememesi durumunda ise B planını belirledi. İşte o isim ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.07.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 12:02
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! PSV yenilgisi sonrası...

Sezonu averaj farkıyla 2. sırada kapatan Galatasaray'da, seçim süreci sona erdi ve 38. başkan Burak Elmas seçildi. Bu gelişmenin ardından Elmas, seçim öncesinde açıkladığı gibi teknik direktör Fatih Terim'le devam etti.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! PSV yenilgisi sonrası...

Kadrodaki 6 isimle sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar; Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau ve Patrick van Aanholt'u da renklerine bağladı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! PSV yenilgisi sonrası...

Cimbom sözleşmeleri sona eren Şener Özbayraklı, Martin Linnes ve Ryan Donk'la sözleşme yenilemedi. Ayrıca Okan Kocuk'u da Giresunspor'a kiraladı. Jimmy Durmaz'ın da Fatih Karagümrük'e transfer olması bekleniyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! PSV yenilgisi sonrası...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşırken, rakibine deplasmanda 5-1, sahasında ise 2-1 mağlup oldu ve toplamda 7-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda etti.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! PSV yenilgisi sonrası...

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek G.Saray, 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım İskoç temsilcisiyle 5 Ağustos'ta İstanbul'da, 12 Ağustos'ta ise İskoçya'da mücadele edecek.

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