30 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Türk futbolu paramparça! 100 Avrupa maçında...

Türk futbolu paramparça! 100 Avrupa maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde elenmesinin ardından ülke puanındaki düşüş devam etti. Türkiye bu sonuçla birlikte 18. sıraya düştü. İşte son gelişmeler...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi umutlarını PSV karşısında kaybederken, Türk futbolunun Avrupa'daki hüsranı büyüyor. Takvim'in haberine göre son iki yılda alınan başarısız sonuçların ardından UEFA sıralamasında 11. sıradan 18.'liğe kadar geriledik. Böyle giderse ilk 20'nin dışında kalmamız an meselesi.

RUMLAR BİLE BİZİM ÖNÜMÜZDE

Türkiye'nin 21.400 puanı bulunurken, hemen arkasında 20.700 puanlı Yunanistan ve 20.375 puanlı Norveç var. Sıralamada İsviçre ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin bile gerisinde kaldık.

DİREKT GİDİŞ TARİHE KARIŞTI!

Artık Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek olan Türkiye'nin Avrupa'daki temsilci sayısının düşme tehlikesi de bulunuyor. Yani Türk futbolu adeta uçurumdan yuvarlanıyor.

ACI TABLOYU ÇOK İYİ ÖZETLİYOR

Avrupa'da oynadığımız son 100 maçta aldığımız skorlar da acı tabloyu çok iyi şekilde özetliyor. Türk takımları, Edirne dışındaki son 100 sınavından sadece 26 galibiyet çıkarabildi

ÖN ELEMELER BİR KABUS
Bu karşılaşmalarda rakiplerimize 57 kez boyun eğerken, 17 maç da berabere bitti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 2009-10 sezonundan bu yana hiçbir takımımız ön elemeye geçemedi
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