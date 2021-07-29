Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen 70. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı!
Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, 70. ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı. Düzenlenen törene, sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, genel sekreter Köksal Ünlü, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ve camianın önde gelen isimleri katıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 70. yıl dönümü nedeniyle kabri başında anıldı.
Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, genel sekreter Köksal Ünlü, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ve camianın önde gelen isimleri katıldı.
Törende bir konuşma yapan Burak Elmas, Ali Sami Yen'in kendilerine bıraktığı mirası devam ettireceklerini belirterek, "Merhum kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in vefatının 70. yılı nedeniyle bir aradayız. Bize bu yolu açan Ali Sami Yen'e, bıraktığı değerli emanet için müteşekkiriz. Kendisinin vizyonundan sapmadan, Galatasaray'ı tekrar kuruluş amacı olduğu üzere yabancı takımları yenme mertebesine ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bize bu kulübü emanet ettiği için minnettarız. Her zaman vizyonuyla bu yolda devam edeceğiz." diye konuştu.
Tören, Ali Sami Yen'in kabri başında okunan dualarla sona erdi.
Burak Elmas ve beraberindekiler, daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrine de ziyarette bulunup, dua etti.
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