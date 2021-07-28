28 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman? İşte cevabı...

G.Saray - St. Johnstone maçı ne zaman? İşte cevabı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 5-1 ve 2-1'lik sonuçlarla PSV Eindhoven'e mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar 5 Ağustos'ta sahasında, 12 Ağustos'ta da deplasmanda boy gösterecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçı Hollanda temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar bu skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı bitti ve Galatasaray elendi! Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone oldu!

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