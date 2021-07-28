Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçı Hollanda temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar bu skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ