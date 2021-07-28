28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İtalyan ekibi Juventus'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdığı karşılaşmanın ardından Avrupa arenasında 37 kez sahneye çıktı.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı söz konusu maçların sadece 4'ünü kazanabilen Galatasaray; 23 kez mağlup oldu, 10 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu müsabakalarda rakip fileleri 29 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 73 gole engel olamadı.
Galatasaray, bu süreçte Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (Azerbaycan) ile Hajduk Split'i (Hırvatistan), Şampiyonlar Ligi'nde ise Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Benfica'yı (Portekiz) mağlup edebildi.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında son galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split (2-0) karşısında elde etmişti.
Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı sonrası flaş istatistik!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Avrupa'da yaşadığı düşüş devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son oynadığı 37 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Ayrıca Galatasaray Fatih Terim yönetiminde ilk defa 2. ön eleme turunu geçemedi. (GS spor haberleri)
Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 37 maçta 4 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İtalyan ekibi Juventus'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdığı karşılaşmanın ardından Avrupa arenasında 37 kez sahneye çıktı.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı söz konusu maçların sadece 4'ünü kazanabilen Galatasaray; 23 kez mağlup oldu, 10 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu müsabakalarda rakip fileleri 29 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 73 gole engel olamadı.
Galatasaray, bu süreçte Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (Azerbaycan) ile Hajduk Split'i (Hırvatistan), Şampiyonlar Ligi'nde ise Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Benfica'yı (Portekiz) mağlup edebildi.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında son galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split (2-0) karşısında elde etmişti.
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