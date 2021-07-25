25 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey'in geliş tarihi belli oldu!

Sacha Boey'in geliş tarihi belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Sarı kırmızılıların, Fransa'nın Rennes takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncunun, bu gece 24.00'te İstanbul'da olacağı öğrenildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Celtic'in elinden kapılan ve KAP'a bildirilen Sacha Boey için Rennes'e 1-1.5 milyon Euro arasında para ödeneceği öğrenildi.

Oyuncunun bu gece 24.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Dijon'da 26 lig maçına çıkan 20 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu 1 de asist yaptı
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