25 Temmuz 2021, Pazar
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Oyuncunun bu gece 24.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Dijon'da 26 lig maçına çıkan 20 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu 1 de asist yaptı
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey'in geliş tarihi belli oldu!
Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Sarı kırmızılıların, Fransa'nın Rennes takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncunun, bu gece 24.00'te İstanbul'da olacağı öğrenildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Celtic'in elinden kapılan ve KAP'a bildirilen Sacha Boey için Rennes'e 1-1.5 milyon Euro arasında para ödeneceği öğrenildi.
Oyuncunun bu gece 24.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Dijon'da 26 lig maçına çıkan 20 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu 1 de asist yaptı
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