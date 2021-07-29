29 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Berkan Kutlu G.Saray'da! İşte sözleşme detayları
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

Son dakika spor haberi: Galatasaray, uzun süredir pazarlıkların ardından Berkan Kutlu için Alanyaspor ile anlaşma vardı. Sarı-kırmızılılar Berkan Kutlu ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Kulübü yaklaşık 1 aydır kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alanyaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Berkan Kutlu'nun transferini olumlu sonuçlandırdı. Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Aanholt ve Sacha Boey'den sonra Berkan Kutlu da Aslan oldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ALANYASPOR'A BEDELSİZ GELMİŞTİ

İsviçre doğumlu olan Berkan alt yapısını bu ülkedeki Monthey ve Sion'da alırken yine Sion'da profesyonel oldu. Berkan geçen yıl ağustos ayında Alanyaspor'a bedelsiz transfer olmuştu.

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