02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendirdi. Ligin başlamasına az bir süre transferde gaza basan sarı-kırmızılılar, FCSB forması giyen Olimpiu Morutan için taktiğini ise belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray transferde de hareketli günler geçiriyor.

Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi

Ligin başlamasına az bir süre kala birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, kadrosunu Alpaslan, Aytaç, Barış Alper, van Aanholt, Sacha Boey, Cicaldau ve Berkan Kutlu ile güçlendirmiş, Fatih Terim'in listesinde bulunan diğer isimler için girişimler başladı.

Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi

Fatih Terim orta saha ve stoper bölgesine acil takviye yapılmasını yönetime iletirken. Burak Elmas ve yönetimi Terim'in özellikle istediği stoper ve orta saha transferlerini St. Johnstone karşılaşmasına kadar yetiştirmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi

Bu talebe yönelik listenin ilk sıralarında bulunan Olimpiu Morutan için günden güne yeni gelişmeler yaşanırken, Rumen futbolcu için FCSB Başkanı Becali transfer açıklaması yaptı ve "Yüzde 99 Galatasaray'a imza attı" demişti.

Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi

Takvim'in haberine göre; Steau başkanı Becali'nin bu hamlesinin oyuncunun bonservis bedelini artırmak ve Sarı-Kırmızılılı yönetimin üzeride taraftarlar üzerinden baskı kurmak amacıyla yaptığı ortaya çıktı. G.Saray'dan da hamle gecikmedi.

Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi

CİMBOM ACELECİ DAVRANMIYOR
Becali'nin Morutan'ı satmayı kararlaştırmasını avantaja çevirmek isteyen Galatasaray yönetimi ise bu transferde aceleci davranmayarak Rumen ekibinin indirime gitmesini bekliyor. Morutan için kapıyı 10 milyon Euro'dan açan ve 9 milyon Euro'ya düşen Becali'nin 6 milyon Euro'ya 'Evet' demesi bekleniyor.

Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ...
Steau Bükreş'in Avrupa'dan elenmesi sonrası Morutan'ın gözden çıkarılması ve Rumen orta sahanın G.Saray'a gelmek istemesi bu transferde Sarı-Kırmızılılar'ın elini güçlendiriyor.

Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi

Bu durumun farkında olan G.Saray Başkanı Burak Elmas, sabırlı davranarak istedikleri rakama bu transferin biteceğine inanıyor.

Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi

MORUTAN BASKI YAPIYOR
Galatasaray'da forma giymek isteyen Olimpiu Morutan'ın da kulübünden bu transfer için kolaylık istediği öğrenildi. Yıldız isim G.Saray'a gitmeyi iple çekiyor.

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