Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendirdi. Ligin başlamasına az bir süre transferde gaza basan sarı-kırmızılılar, FCSB forması giyen Olimpiu Morutan için taktiğini ise belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray transferde de hareketli günler geçiriyor.
Ligin başlamasına az bir süre kala birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, kadrosunu Alpaslan, Aytaç, Barış Alper, van Aanholt, Sacha Boey, Cicaldau ve Berkan Kutlu ile güçlendirmiş, Fatih Terim'in listesinde bulunan diğer isimler için girişimler başladı.
Fatih Terim orta saha ve stoper bölgesine acil takviye yapılmasını yönetime iletirken. Burak Elmas ve yönetimi Terim'in özellikle istediği stoper ve orta saha transferlerini St. Johnstone karşılaşmasına kadar yetiştirmenin planlarını yapıyor.
Bu talebe yönelik listenin ilk sıralarında bulunan Olimpiu Morutan için günden güne yeni gelişmeler yaşanırken, Rumen futbolcu için FCSB Başkanı Becali transfer açıklaması yaptı ve "Yüzde 99 Galatasaray'a imza attı" demişti.
Takvim'in haberine göre; Steau başkanı Becali'nin bu hamlesinin oyuncunun bonservis bedelini artırmak ve Sarı-Kırmızılılı yönetimin üzeride taraftarlar üzerinden baskı kurmak amacıyla yaptığı ortaya çıktı. G.Saray'dan da hamle gecikmedi.
CİMBOM ACELECİ DAVRANMIYOR
Becali'nin Morutan'ı satmayı kararlaştırmasını avantaja çevirmek isteyen Galatasaray yönetimi ise bu transferde aceleci davranmayarak Rumen ekibinin indirime gitmesini bekliyor. Morutan için kapıyı 10 milyon Euro'dan açan ve 9 milyon Euro'ya düşen Becali'nin 6 milyon Euro'ya 'Evet' demesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ...
Steau Bükreş'in Avrupa'dan elenmesi sonrası Morutan'ın gözden çıkarılması ve Rumen orta sahanın G.Saray'a gelmek istemesi bu transferde Sarı-Kırmızılılar'ın elini güçlendiriyor.
Bu durumun farkında olan G.Saray Başkanı Burak Elmas, sabırlı davranarak istedikleri rakama bu transferin biteceğine inanıyor.
MORUTAN BASKI YAPIYOR
Galatasaray'da forma giymek isteyen Olimpiu Morutan'ın da kulübünden bu transfer için kolaylık istediği öğrenildi. Yıldız isim G.Saray'a gitmeyi iple çekiyor.
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