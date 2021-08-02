Galatasaray'ın transferde Olimpiu Morutan ısrarı! Cimbom taktiği belirledi

CİMBOM ACELECİ DAVRANMIYOR

Becali'nin Morutan'ı satmayı kararlaştırmasını avantaja çevirmek isteyen Galatasaray yönetimi ise bu transferde aceleci davranmayarak Rumen ekibinin indirime gitmesini bekliyor. Morutan için kapıyı 10 milyon Euro'dan açan ve 9 milyon Euro'ya düşen Becali'nin 6 milyon Euro'ya 'Evet' demesi bekleniyor.