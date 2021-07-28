Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön elem turu ikinci maçında PSV ile oynadığı maçta oyuna sonradan dahil olan Mbaye Diagne çok şık bir gole imza attı. (GS spor haberleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, 5-1'lik maçın ardından Hollanda ekibi PSV Endhoven'a rövanş maçında da 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmaya sonradan dahil olan sarı kırmızılı futbolcu Mbaye Diagne, 84. dakika müthiş bir gole imza attı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi İskoç ekibi St Johnstone oldu.

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