28 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray PSV maçını Alexandro Cicaldau Sacha Boey ve Patrick van Aanholt tribünden takip etti

Cimbom'un yeni transferleri tribünde!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön elemem turu rövanş maçında PSV ile oynadığı mücadeleyi yeni transferler Alexandro Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt tribünden takip etti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferleri karşılaşmayı tribünden takip etti.

Sarı-kırmızılı takımın yeni orta saha oyuncusu Alexandro Cicaldau, yeni sağ beki Sacha Boey ve yeni sol bek Patrick van Aanholt, PSV maçını tribünden takip etti.

Galatasaraylı üç futbolcu, karşılaşma öncesi tribünlere selam verdi.

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