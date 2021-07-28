Son dakika transfer haberi: Galatasaray Patrick Van Aanholt'u açıkladı!
Galatasaray, Hollandalı milli futbolcu Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır" denildi.
PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?
1990 Hollanda doğumlu olan Patrick van Aanholt, futbolculuk kariyerine PSV Eindhoven'ın altyapısında başladı. 2007 yılında yüksek potansiyel görülerek PSV altyapısından Chelsea altyapısına transfer edilen Hollandalı oyuncu, bu adımın ardından kariyerinin büyük bir bölümünü İngiltere'de geçirdi.
2007 yılından 2012 ocak ayı dönemine kadar Chelsea, Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan formalarını kiralık olarak giydi. 2012 yılının ara transfer döneminde ülkesinin takımlarından Vitesse'ye kiralık olarak transfer oldu. Bir buçuk sene süren Vitesse serüveninin ardından Sunderland'e kalıcı transfer gerçekleştirdi. Burada geçirdiği başarılı 3,5 sezonun ardından Crystal Palace 10,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Van Aanholt'u renklerine kattı. Hollandalı sol bek oyuncusu, sözleşmesinin sonuna kadar burada kaldı ve son olarak Galatasaray'a katıldı.
İngiltere Premier Ligi'nde 213 maç oynayan Patrick van Aanholt, 21 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu. Hollanda Eredivisie'de de 67 maçta 5 gol ve 7 asistle boy gösterdi.
19 Kasım 2013'te ilk defan Hollanda A Milli Takımı ile tanışan oyuncu, A milli formayı 19 kez sırtına geçirdi.
İşte Galatasaray'ın Van Aanholt'u açıkladığı paylaşım:
✍️ Galatasaray'a hoş geldin @pvanaanholt! 🤜🤛 pic.twitter.com/Rz71V6ziOh— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 28, 2021
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