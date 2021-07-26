26 Temmuz 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Orkun Kökçü için yeni teklif!

G.Saray'dan Orkun Kökçü için yeni teklif!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Transferde gaza basan Galatasaray, milli oyuncu Orkun Kökçü için bir kez daha Feyenoord’un kapısını çaldı. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Gedson Fernandes'i almadan önce Hollanda ekibinin kapısını çalmış ve 20 yaşındaki futbolcuyu istemişti. Ancak Feyenoord'dan izin çıkmamıştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Arka arkaya üç oyuncu açıklayan Galatasaray'da yerli oyuncu operasyonu başladı.

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar bu kez de Feyenoord'a Orkun Kökçü için teklif gönderdi.

Geçen sezon devre arasında Gedson'un alınmasından önce Galatasaray, Hollanda ekibinin kapısını çalmış, Orkun'u istemişti. Ancak Feyenoord, Orkun'a transfer izni vermemişti. Fatih Terim'in talebiyle Galatasaray bir kez daha şansını deneme kararı aldı.

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