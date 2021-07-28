Sezonu 2. tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Galatasaray, ilk maçta 5-1 mağlup olduğu PSV Eindhoven ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayınlanacağı saat, kanal, hakem ve muhtemel 11'ler merak konusu olurken, maçın oynanacağı stadyum ve bilet fiyatları da araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray ile PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak. Mücadele saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim düzenlediği basın toplantısında maça başlayacağı 11'i açıkladı. Galatasaray; Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed 11'i ile sahaya çıkacak.

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Ginkel, Madueke, Vertessen, Götze, Zahavi (Muhtemel)

GALATASARAY - PSV MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynayacağı mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - PSV MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bilet fiyatları açıklandı. Passolig sahipleri, 750, 500, 400, 250 ve 175 TL'den bilet satın alabilecekler.

GALATASARAY PSV EINDHOVEN MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI DEVAM EDİYOR MU?

Alınan karar bu yıl dahil olmak üzere UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdı. Yani Galatasaray'ın fark atması maçı uzatmalara götürürken, 5 fark atması turu atlamasını sağlayacak.

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