24 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson olmadı gözler Hernani'ye çevrildi!

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi zora girince rota son olarak Parma'da forma giyen Hernani'ye çevrildi. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı oyuncuyu kadroya katmak için girişimlere başladı. (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson olmadı gözler Hernani'ye çevrildi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Gedson Fernandes için Benfica'yı bir türlü ikna edemeyen sarı-kırmızılılarda yeni bir adayın daha olduğu ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun duyurduğu Fotomaç'ın derlediği habere göre, Galatasaray kulübü Parma'da forma giyen Hernani için devrede...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson olmadı gözler Hernani'ye çevrildi!

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncunun mali şartlarıyla ilgili görüştü. Daha önce de gündeme gelen Hernani transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson olmadı gözler Hernani'ye çevrildi!

2017 yılında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'e transfer olan Hernani, sonrasında St Etienne ve Parma'da kiralık olarak oynadı.

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