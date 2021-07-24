Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson olmadı gözler Hernani'ye çevrildi!

Gedson Fernandes için Benfica'yı bir türlü ikna edemeyen sarı-kırmızılılarda yeni bir adayın daha olduğu ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun duyurduğu Fotomaç'ın derlediği habere göre, Galatasaray kulübü Parma'da forma giyen Hernani için devrede...