Son dakika spor haberleri | Bogdan Stancu: Onu Selçuk İnan'a benzetiyorum
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau hakkında bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Bogdan Stancu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Stancu, " Duran topları çok etkili kullanıyo. Onu Selçuk İnan'a benzetiyorum." dedi. (GS spor haberleri)
Geçmişte Galatasaray forması da giyen Rumen yıldız Bogdan Stancu, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerine başladığı hemşehrisi Alexandru Cicaldau hakkında konuştu.
beIN SPORTS'a konuşan Stancu, Cicaldau'nun büyük bir potansiyel olduğunu söylerken, "Hem iyi bir şutör hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü en büyük avantajı. Merkez orta saha için ideal bir isim. Romanya Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu ancak Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor" dedi.
"GALATASARAY İÇİN İDEAL İSİM OLUR"
Süper Lig'in Romanya Ligi'nden çok daha sert bir lig olduğunu dile getiren tecrübeli golcü, "Cicaldau'nun oyunun savunma ve sertlik yönünde kendisini geliştirmesi gerekiyor. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu ancak biraz daha güçlenirse Galatasaray için ideal bir oyuncuya dönüşür." ifadelerini kullandı.
"SELÇUK İNAN'A BENZETİYORUM"
Genç orta sahanın duran topları çok etkili kullandığını söyleyen Stancu, "Onu Selçuk İnan'a benzetiyorum" dedi.
"SABRETMESİ GEREKİYOR"
Cicaldau ile henüz Galatasaray hakkında görüşmediklerini ifade eden Stancu, "Türkiye'ye geldiğinde görüşeceğiz. Çok çalışması ve sabretmesi gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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