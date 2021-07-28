28 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Olimpiu Morutan sözleri! "Uzun zamandır listemizde"

Burak Elmas'tan A Spor'a özel Morutan sözleri!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'la ilgilendiği ifade edilmişti. Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldiği biletin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Rumen yıldızla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda buluntu. Elmas, "Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemde ismi sarı-kırmızılı kulüple anılan Olimpiu Morutan hakkında konuştu.

Elmas, Rumen futbolcuyla ilgilendiklerini ancak henüz resmi teklifte bulunmadıklarını söyledi.

Galatasaray'ın hedefindeki Morutan'ın menajeri Florin Vulturar İstanbul'a geliyor!

İşte o sözler:

"Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı. Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık. Transfer konusunda bugün, yarın birkaç iyi haber vermek istiyoruz."

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