Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'la ilgilendiği ifade edilmişti. Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldiği biletin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Rumen yıldızla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda buluntu. Elmas, "Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemde ismi sarı-kırmızılı kulüple anılan Olimpiu Morutan hakkında konuştu.

Elmas, Rumen futbolcuyla ilgilendiklerini ancak henüz resmi teklifte bulunmadıklarını söyledi.

İşte o sözler:

"Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı. Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık. Transfer konusunda bugün, yarın birkaç iyi haber vermek istiyoruz."

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