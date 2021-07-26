26 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni futbolcusu Sacha Boey İstanbul'da

G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’ın yeni sağ beki Sacha Boey, İstanbul’a geldi. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın yeni sağ beki Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

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