Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan PSV Eindhoven maçı sonrası transfer atağı! Hedef Japhet Tanganga...
Galatasaray sezonu erken açtı. İlk resmi maçında PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen sarı kırmızılılar, bu maçın rövanşını da 2-1 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 2 maçta yenilen 7 gol yönetimi harekete geçirdi. Cimbom, Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen genç stoper Japhel Tanganga için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV'ye elenenen sarı kırmızılılar ile ilgili maç sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.
Telegraph'tan Mike McGrath'ın verdiği bilgiye göre; Galatasaray'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Japhet Tanganga'ya teklif yaptığı belirtildi.
Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaad eden oyuncusunu sarı kırmızılı takıma kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.
Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 Milli takımında da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası