29 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan PSV Eindhoven maçı sonrası transfer atağı! Hedef Japhet Tanganga...

Galatasaray sezonu erken açtı. İlk resmi maçında PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen sarı kırmızılılar, bu maçın rövanşını da 2-1 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 2 maçta yenilen 7 gol yönetimi harekete geçirdi. Cimbom, Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen genç stoper Japhel Tanganga için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan PSV Eindhoven maçı sonrası transfer atağı! Hedef Japhet Tanganga...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.07.2021

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan PSV Eindhoven maçı sonrası transfer atağı! Hedef Japhet Tanganga...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV'ye elenenen sarı kırmızılılar ile ilgili maç sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan PSV Eindhoven maçı sonrası transfer atağı! Hedef Japhet Tanganga...

Telegraph'tan Mike McGrath'ın verdiği bilgiye göre; Galatasaray'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Japhet Tanganga'ya teklif yaptığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan PSV Eindhoven maçı sonrası transfer atağı! Hedef Japhet Tanganga...

Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaad eden oyuncusunu sarı kırmızılı takıma kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan PSV Eindhoven maçı sonrası transfer atağı! Hedef Japhet Tanganga...

Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 Milli takımında da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'dan dev orta saha harekatı! PSV yenilgisi sonrası... Cimbom'dan dev orta saha harekatı! PSV yenilgisi sonrası...
Sneijder'dan G.Saraylı isim için olay sözler! Sneijder'dan G.Saraylı isim için olay sözler!
Galatasaray'a ceza yolda! Galatasaray'a ceza yolda!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör