Galatasaray'a yıldız futbolcu Taylan Antalyalı'dan iyi haber geldi. Sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu yeniden takımla çalışmalara başladı. Öte yandan Cimbom'un yeni transferi Patrick van Aanholt da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'a bir süredir sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı'dan iyi haber geldi. Milli futbolcu bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve Haziran ayı sonunda kasık fıtığı ameliyatı geçiren Taylan Antalyalı, takımla beraber antrenmanda yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

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