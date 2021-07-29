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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Taylan Antalyalı'dan iyi haber! Takımla antrenmanlara başladı

Cimbom'a o isimden iyi haber! Takıma döndü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

Galatasaray'a yıldız futbolcu Taylan Antalyalı'dan iyi haber geldi. Sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu yeniden takımla çalışmalara başladı. Öte yandan Cimbom'un yeni transferi Patrick van Aanholt da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'a bir süredir sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı'dan iyi haber geldi. Milli futbolcu bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve Haziran ayı sonunda kasık fıtığı ameliyatı geçiren Taylan Antalyalı, takımla beraber antrenmanda yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

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