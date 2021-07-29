Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Porto'nun stoperi Chancel Mbemba'ya kanca!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a 2 maçta yenilerek Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Özellikle stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Porto'nun yıldız savunmacısı Chancel Mbemba için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Porto'nun 26 yaşındaki Kongo'lu stoperi Chancel Mbemba Galatasaray'ın gündeminde. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi olan Mbemba takımdan gönderilmek istenen Luyindama'nın milli takımdan arkadaşı...
ŞARTLARI ARAŞTIRILIYOR
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray Luyindama ve Ozarnwafor ile yola devam etmeyecek. Fanatik'in haberine göre; yerli ve yabancı stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takım Porto ile dikkat çeken Chancel Mbemba'nın şartlarını soruşturuyor.
2 SEZONDA 84 MAÇA ÇIKTI
Anderlecht forması giydiği dönemde Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi gruplarında bir maçta iki gol birden atan Mbemba 2015 yılında Newcastle'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Premier Lig'de çok fazla forma şansı bulamayan Kongo'lu stoper 2918 yılında ise 4.6 milyon Euro'ya Porto'nun yolunu tuttu. İlk sezon çok forma şansı bulamasada ikinci sezondan sonra performansyla dikkat eçekti. Mbemba, Portekiz ekibiyle son 2 sezonda 84 maça çıktı...
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