29 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Porto'nun stoperi Chancel Mbemba'ya kanca!

Cimbom'dan Porto'nun stoperine kanca!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a 2 maçta yenilerek Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Özellikle stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Porto'nun yıldız savunmacısı Chancel Mbemba için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Porto'nun 26 yaşındaki Kongo'lu stoperi Chancel Mbemba Galatasaray'ın gündeminde. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi olan Mbemba takımdan gönderilmek istenen Luyindama'nın milli takımdan arkadaşı...

ŞARTLARI ARAŞTIRILIYOR

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray Luyindama ve Ozarnwafor ile yola devam etmeyecek. Fanatik'in haberine göre; yerli ve yabancı stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takım Porto ile dikkat çeken Chancel Mbemba'nın şartlarını soruşturuyor.

2 SEZONDA 84 MAÇA ÇIKTI

Anderlecht forması giydiği dönemde Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi gruplarında bir maçta iki gol birden atan Mbemba 2015 yılında Newcastle'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Premier Lig'de çok fazla forma şansı bulamayan Kongo'lu stoper 2918 yılında ise 4.6 milyon Euro'ya Porto'nun yolunu tuttu. İlk sezon çok forma şansı bulamasada ikinci sezondan sonra performansyla dikkat eçekti. Mbemba, Portekiz ekibiyle son 2 sezonda 84 maça çıktı...

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