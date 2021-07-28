28 Temmuz 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Crystal Palace'tan Patrick van Aanholt'a veda mesajı! Galatasaray İstanbul'a getirmişti
Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Patrick van Aanholt'u İstanbul'a getirmişti. Crystal Palace, "Yaşattıkların için teşekkürler." notuyla Hollandalı sol bek için veda mesajı yayınladı. | Son dakika transfer haberleri
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Galatasaray ile anlaşan Patrick van Aanholt'a veda etti.
Hollandalı sol bek için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İngiliz kulübü, "4 buçuk sezonda yaşattıkların için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
𝗣𝘃𝗔 🔥— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 28, 2021
Thank you for the memories!#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb pic.twitter.com/2yczj6vxxp
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası