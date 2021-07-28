Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'la ilgilendiği ifade edilmişti. Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldiği biletin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Rumen yıldızla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda buluntu. Elmas, "Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)