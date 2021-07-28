28 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Crystal Palace'tan Patrick van Aanholt'a veda mesajı! Galatasaray İstanbul'a getirmişti

C. Palace'tan van Aanholt'a veda mesajı! G.Saray İstanbul'a getirmişti
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Patrick van Aanholt'u İstanbul'a getirmişti. Crystal Palace, "Yaşattıkların için teşekkürler." notuyla Hollandalı sol bek için veda mesajı yayınladı. | Son dakika transfer haberleri

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Galatasaray ile anlaşan Patrick van Aanholt'a veda etti.

Hollandalı sol bek için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İngiliz kulübü, "4 buçuk sezonda yaşattıkların için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

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