28 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Rachid Ghezzal açıklaması! "Bu parayı veremeyiz"

Burak Elmas Ghezzal'ın maliyetini açıkladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulübün transfer gündeminde olan Rachid Ghezzal hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Elmas, "Açık ve net söylemek gerekiyor. Ghezzal'ı çok istedik, hocamız da istedi. Bu kontrat Ghezzal'ın son kontratı. Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3 milyon 800 bin Euro. Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Konuşmasında sarı kırmızılı kulübün transfer gündeminde de olan Rachid Ghezzal'a da değindi. Elmas, "Açık ve net söylemek gerekiyor. Ghezzal'ı çok istedik, hocamız da istedi. Bu kontrat Ghezzal'ın son kontratı. Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3 milyon 800 bin Euro. Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz" ifadelerini kullandı.

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