28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Rachid Ghezzal açıklaması! "Bu parayı veremeyiz"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulübün transfer gündeminde olan Rachid Ghezzal hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Elmas, "Açık ve net söylemek gerekiyor. Ghezzal'ı çok istedik, hocamız da istedi. Bu kontrat Ghezzal'ın son kontratı. Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3 milyon 800 bin Euro. Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Konuşmasında sarı kırmızılı kulübün transfer gündeminde de olan Rachid Ghezzal'a da değindi. Elmas, "Açık ve net söylemek gerekiyor. Ghezzal'ı çok istedik, hocamız da istedi. Bu kontrat Ghezzal'ın son kontratı. Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3 milyon 800 bin Euro. Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz" ifadelerini kullandı.
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