26 Temmuz 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Muslera'nın arkasına Ataberk Dadakdeniz geliyor!

G.Saray'dan kaleci atağı! Muslera...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiralık olarak gönderen Galatasaray, son dönemdeki performansıyla eleştirilerin odağı olan Muslera'nın arkasına kaleci transferi yapma kararı aldı. Sarı kırmızılılar, Bursaspor ile sözleşmesini yenilemeyen Ataberk Dadakdeniz’i kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Muslera'nın arkasında onu zorlayabilecek ikinci kaleci arayan Galatasaray, Bursaspor'la sözleşmesini yenilemeyen Ataberk Dadakdeniz'i transfer etmeye karar verdi.

21 yaşındaki genç kalecinin Bursaspor'la arasındaki prosedürü halletmesi bekleniyor.

Fotomaç'ın haberine göre, genç kalecinin sorunları çözdükten sonra İstanbul'a gelerek kendisini 2 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda, Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralanmıştı.

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