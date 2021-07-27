Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Mert Çetin harekatı! Roma'nın yanıtı...

Galatasaray, transferde savunmaya takviye yapma hedefinde. Sarı kırmızılılar, Ozan Kabak ve Kaan Ayhan'dan istediğini elde edemedi ve bonservisi Roma'da olan ancak 2 sezonluğuna Verona'ya kiralanan Mert Çetin ile temas kurdu. Başkent temsilcisi ise adresi Verona olarak gösterip "Önce onları ikna edin" yanıtını verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, stopere yerli takviye yapmak için 4 koldan saldırıyor. Luyindama'dan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, ilk 11 düzeyinde yerli savunmacı transferi istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, Ozan Kabak ve Kaan Ayhan'daki mali sıkıntılar yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, bir başka milli stoper Mert Çetin'i gündemine aldı.

