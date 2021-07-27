Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Mert Çetin harekatı! Roma'nın yanıtı...
Galatasaray, transferde savunmaya takviye yapma hedefinde. Sarı kırmızılılar, Ozan Kabak ve Kaan Ayhan'dan istediğini elde edemedi ve bonservisi Roma'da olan ancak 2 sezonluğuna Verona'ya kiralanan Mert Çetin ile temas kurdu. Başkent temsilcisi ise adresi Verona olarak gösterip "Önce onları ikna edin" yanıtını verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, stopere yerli takviye yapmak için 4 koldan saldırıyor. Luyindama'dan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, ilk 11 düzeyinde yerli savunmacı transferi istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, Ozan Kabak ve Kaan Ayhan'daki mali sıkıntılar yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, bir başka milli stoper Mert Çetin'i gündemine aldı.
Sabah'ın haberine göre; Mert'in bonservisine sahip olan Roma ile iletişime geçildi. 24 yaşındaki stoperini geçen yaz 2 sezonluğuna Verona'ya kiralayan Roma cephesi, "Biz bu anlaşmayı bozarsak Verona'ya tazminat ödemek durumunda kalırız. Mert Çetin'i kiralamak için Verona'yı ikna etmelisiniz'' mesajını iletti.
Verona'da geçen sezon sadece 7 maçta forma giyen Mert, EURO 2020 aday kadrosunda kendisine yer bulamamıştı. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 1997 doğumlu 1.89 metre boyundaki savunmacı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
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