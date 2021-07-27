ÖN LİBERO DA OYNAYABİLİYOR



Zima genç yaşına rağmen Çekya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi. Genç yıldızın peşinde İtalyan ve Alman kulüplerinin de olduğu öğrenildi. David Zima, ön liberoda da oynayabiliyor.

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