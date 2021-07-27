Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Luyindama'nın yerine David Zima
Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında aldığı ağır mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, transferde genç isimlere yöneliyor. Sarı kırmızılılar, Luyindama'yı elden çıkarmayı planlıyor. Cimbom'un, Kongolu stoperin yerine scout ekibinin tavsiye ettiği Slavia Prag'ın 20 yaşındaki savunmacısı David Zima'yı kadrosuna katmayı düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
G.Saray'da gençlik ateşi sönmüyor... Sarı-Kırmızılılar, stoper hattını da genç bir oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, performansıyla gözden düşen Luyindama'yı satarak kadroda genç bir isme yer açmayı planlıyor. Aslan böylece gençlik operasyonuna devam edecek.
ÖNCE GÖNDERMESİ GEREKİYOR
Takvim'in haberine göre; Aslan'ın Luyindama'yı takımdan gönderdikten sonraki hedefi ise Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki stoper David Zima... Luyindama gittikten sonra Çek futbolcu ile temas kurulacak.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Geçen yıl Olomouc'tan 1.3 milyon Euro bonservis ücretiyle Slavia Prag'a transfer olan Zima'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Genç yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
ÖN LİBERO DA OYNAYABİLİYOR
Zima genç yaşına rağmen Çekya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi. Genç yıldızın peşinde İtalyan ve Alman kulüplerinin de olduğu öğrenildi. David Zima, ön liberoda da oynayabiliyor.
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