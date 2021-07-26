Eski Romanya Ligi Başkanı Dumitru Dragomir, Galatasaray'ın Morutan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı takımın Cicaldau transferini de duyuran Dragomir Romanya'da bir televizyon programına yaptığı açıklamada, oyuncuya 9+1 milyon Euro ödeneceğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar daha önce Cicaldau'yu kadrosuna kattığını açıklamıştı. Bu transferin detayını önceden aktaran Eski Romanya Ligi Başkanı Dumitru Dragomir, bu kez bir başka transferi duyurdu. Dragomir, Cimbom'un Olimpiu Morutan'ı transfer ettiğini açıkladı. Dragomir'in açıklamalarına göre, Galatasaray bu transfer için 9+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

MORUTAN: "G.SARAY OLURSA SEVİNİRİM"

Öte yandan Morutan, 4-1 kazandıkları Universitatea Craiova maçının ardından Galatasaray hakkında da konuşmuştu. Rumen futbolcu "Becali kimi koyacağını en iyi bilir. Eleştirirler daha ileri gitmemi sağlıyor. Daha ucuza transfer olabilmek adına ilk iki maç kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Galatasaray'a transfer olursam mutlu olurum. Neler olacak göreceğiz. Alexandru Cicaldau'yu transfer için tebrik etmek istiyorum. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.

"YARI FİYATINA SATACAĞIM"

FCSB Başkanı Gigi Becali, "Morutan'ın değeri 20 milyon euro ama ben yarı fiyatına satacağım. Olimpiu Morutan'ı 10 M€'ya Galatasaray'a satarım" açıklamasında bulundu.

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