21 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kurzawa transferinde mutlu sona yaklaştı! PSG ile pürüzler ortadan kalktı

Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda özellikle sol bek bölgesi için temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar, uzun süredir istediği Kurzawa transferinde mutlu sona oldukça yaklaştı. Cimbom, yıldız oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain ile olan tüm pürüzleri ortadan kaldırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kurzawa transferinde mutlu sona yaklaştı! PSG ile pürüzler ortadan kalktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı kırmızılılar, sol bek transferi için Kurzawa, Van Aanholt ve Alioski ile temasa geçmişti. Bu oyuncularla belirli konularda anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar'ın ilk tercihi ise Paris Saint Germain forması giyen Kurzawa...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kurzawa transferinde mutlu sona yaklaştı! PSG ile pürüzler ortadan kalktı

Galatasaray Yönetimi, transfer için PSG ile büyük oranda anlaşma sağladı. Yönetim, Kurzawa ile ilgili pürüzleri gidermek için yoğun bir mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kurzawa transferinde mutlu sona yaklaştı! PSG ile pürüzler ortadan kalktı

CİMBOM BAYRAM SONRASI BİTİRMEK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Kurzawa transferinin olumsuz sonuçlanması halinde ise rota bu kez Hollandalı Van Aanholt ve Makedon sol bek Alioski'ye dönecek. Sarı kırmızılar, sol bek transferinin bir an önce sonuçlanmasını istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kurzawa transferinde mutlu sona yaklaştı! PSG ile pürüzler ortadan kalktı

En geç bayramdan sonraya kadar transferi bitirmeyi hedefleyen yönetim, Fatih Terim ile de sürekli temas halinde.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kurzawa transferinde mutlu sona yaklaştı! PSG ile pürüzler ortadan kalktı

SÖZLEŞMESİ 2024'TE SONA ERİYOR

Fransız yıldız Layvin Kurzawa, geçen sezon PSG formasıyla 27 maçta 1 gol attı ve 2 asist kaydetti. Son 6 sezondur Fransız ekibinin formasını giyen tecrübeli sol bek, 2015'te 25 milyon Euro karşılığında Monaco'dan transfer edildi. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcunun değeri 12 milyon Euro.

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