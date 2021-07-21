Son dakika transfer haberi: Galatasaray Bayern Münih ile yollarını ayırması beklenen sağ bek Bouna Sarr'ın peşine düştü!
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde bir çok eksik bulunuyor. Bu eksik bölgelere önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılılar, bir süredir gündemde olan ve Bayern Münih ile yollarını ayırması beklenen Bouna Sarr için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın sağ bek adayları arasına Bayern'le yollarını ayırması beklenen Bouna Sarr da eklendi. Alman Sky Sports'un iddiasına göre; Alman ekibi Türk Milli Takımı'nın genç yıldızı Mert Müldür için görüşmelere başladı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Sassuolo ile görüşmelerin sona ermesinden sonra Bouna Sarr'ın ayrılık görüşmelerinin hızlanacağını belirtildi. Galatasaray'ın da istekli takımlar arasında başı çektiği vurgulandı. 29 yaşındaki Sarr sezon başında Marsilya'dan Bayern'e 8 milyon euro'ya transfer oldu ancak Bayern formasını sadece 8 maçta giyebildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası