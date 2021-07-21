Galatasaray'da yeni sezon öncesinde bir çok eksik bulunuyor. Bu eksik bölgelere önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılılar, bir süredir gündemde olan ve Bayern Münih ile yollarını ayırması beklenen Bouna Sarr için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın sağ bek adayları arasına Bayern'le yollarını ayırması beklenen Bouna Sarr da eklendi. Alman Sky Sports'un iddiasına göre; Alman ekibi Türk Milli Takımı'nın genç yıldızı Mert Müldür için görüşmelere başladı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Sassuolo ile görüşmelerin sona ermesinden sonra Bouna Sarr'ın ayrılık görüşmelerinin hızlanacağını belirtildi. Galatasaray'ın da istekli takımlar arasında başı çektiği vurgulandı. 29 yaşındaki Sarr sezon başında Marsilya'dan Bayern'e 8 milyon euro'ya transfer oldu ancak Bayern formasını sadece 8 maçta giyebildi.

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