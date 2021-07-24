24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a kalmanın büyük önem arz ettiğini kaydeden İkiz şöyle konuştu: Play-off kalırsak, 5 milyon euro para almayı hak ediyoruz. Ayrıca Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı var ve oradan gelecek 3.6 milyon euro katılım payı ile 8.6 milyon euro gelir elde edebiliriz bir anda; bu çok önemli.
Galatasaray 28 Temmuz'da PSV'yi konuk edecek ve bu maç sonrası turu geçen taraf Celtic-Midtjylland eşlemesinden çıkacak takımla eşleşecek. Ardından da play-off maçı oynanacak.
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 5 milyon euro'luk rövanş!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın eski yöneticisi Mete İkiz, sarı-kırmızılılar ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkiz, "Ben umutsuz değilim. Galatasaray daha önce yaptı, yine yapar. İnanırsak PSV'yi 4-0 da 5-0 da yeneriz. İnanmak gerekir. Ayrıca Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı var ve oradan gelecek 3.6 milyon euro katılım payı ile 8.6 milyon euro gelir elde edebiliriz bir anda; bu çok önemli." dedi. (GS spor haberleri)
Galatasaray, PSV'ye 5-1 yenilerek turu mucizelere bırakırken sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Mete İkiz, karamsarlığa gerek olmadığını söyledi. Radyospor'a konuşan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre İkiz, "Ben umutsuz değilim. Galatasaray daha önce yaptı, yine yapar. İnanırsak PSV'yi 4-0 da 5-0 da yeneriz. İnanmak gerekir" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a kalmanın büyük önem arz ettiğini kaydeden İkiz şöyle konuştu: Play-off kalırsak, 5 milyon euro para almayı hak ediyoruz. Ayrıca Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı var ve oradan gelecek 3.6 milyon euro katılım payı ile 8.6 milyon euro gelir elde edebiliriz bir anda; bu çok önemli.
Galatasaray 28 Temmuz'da PSV'yi konuk edecek ve bu maç sonrası turu geçen taraf Celtic-Midtjylland eşlemesinden çıkacak takımla eşleşecek. Ardından da play-off maçı oynanacak.
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