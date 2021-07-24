24 Temmuz 2021, Cumartesi
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FATİH TERİM ÇOK BEĞENDİ
Terim'in, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla G.Saray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Galatasaray'da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif olacak.
Son dakika spor haberi: Galatasaray Berkan Kutlu için geri sayıma geçti
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Berkan Kutlu transferinde sona doğru gelindi. Sarı-kırmızılılar, Berkan için Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. (GS spor haberleri)
Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre sarı- kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın... Bayram tatili nedeniyle evrak işlemleri yarıda kaldı... Galatasaray Yönetimi'nin bayram sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Berkan Kutlu transferinin, Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Galatasaray, Berkan'ın bonservisi için Alanyaspor 'a 3 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek.
FATİH TERİM ÇOK BEĞENDİ
Terim'in, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla G.Saray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Galatasaray'da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif olacak.
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