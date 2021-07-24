24 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Berkan Kutlu için geri sayıma geçti

Terim'in gözü Berkan'da! Önümüzde hafta açıklanacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Berkan Kutlu transferinde sona doğru gelindi. Sarı-kırmızılılar, Berkan için Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. (GS spor haberleri)

Galatasaray yerli transferinde yeni bir yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre sarı- kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona çok yakın... Bayram tatili nedeniyle evrak işlemleri yarıda kaldı... Galatasaray Yönetimi'nin bayram sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Berkan Kutlu transferinin, Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Galatasaray, Berkan'ın bonservisi için Alanyaspor 'a 3 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek.


FATİH TERİM ÇOK BEĞENDİ

Terim'in, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla G.Saray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Galatasaray'da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif olacak.
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