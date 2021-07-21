Canlı skor | PSV Galatasaray maçı CANLI (PSV – Galatasaray canlı)
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu maçında PSV ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. PSV-Galatasaray karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
PSV - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Eren Zahavi
GALATASARAY: Muslera, Alpaslan, Marcao, Luyindama, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel
🚑 2 FUTBOLCU POZİTİF
Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.
ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK
İki takım arasında mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalıyor. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapıyor. Galatasaray 28 Temmuz'da rövanşta PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. Tur atlayan takım, Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
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