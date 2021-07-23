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GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Sacha Boey'i KAP'A bildirdi

Cimbom sağ bekini buldu! Resmen açıklandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Rennes'den forması giyen Sacha Boey ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildikten sonra transferde adeta şaha kalktı. İlk olarak Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bek Sacha Boey'i de renklerine bağladı.

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'den transfer edilen 20 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.


İŞTE O AÇIKLAMA

Galatasaray SK: "13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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