Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Rennes'den forması giyen Sacha Boey ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildikten sonra transferde adeta şaha kalktı. İlk olarak Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bek Sacha Boey'i de renklerine bağladı.

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'den transfer edilen 20 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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