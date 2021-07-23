23 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt ile anlaşmaya vardı!

Cimbom'da Aanholt tamam! İşte alacağı ücret
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transferde harekete geçen Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan sol bek hamlesi için Patrick van Aanholt ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Hollandalı futbolcunun alacağı ücrette belli oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray uzun süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile anlaşmaya vardı. Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, en son Crystal Palace'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık kontrat karşılığında el sıkıştı. 1.8 milyon Euro garanti ücret alacak olan tecrübeli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.
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