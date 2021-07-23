Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da operasyon kararı! Gidecek isimler belirlendi
Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonu öncesinde Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim radikal kararlar aldı. Tedcrübeli hoca takımda olmasını istemediği isimleri zaman kaybetmeden yönetime sundu. İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeler... (GS spor haberleri)
Burak Elmas'ın seçilmesiyle başlayan yeni dönem kabusa dönüştü. Galatasaray'ın birçok as oyuncusunu kaybetmesine karşın Elmas yönetimi bir aylık süre zarfında sadece Barış Alper Yılmaz'ı kadroya katabilirken PSV Eindhoven karşısında acı fatura ortaya çıktı.
Cimbom sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Hem büyük bir prestij kaybetti hem de para kapısı Şampiyonlar Ligi'ne daha İkinci Eleme turunda veda etmenin eşiğine geldi. Takımın kaleden forvet hattına kadar tel tel dökülmesi büyük hayal kırıklığı yaratırken eleştirileri de beraberinde getirdi.
ACİL EYLEM PLANI
Sonuçtan üzgün olduklarını söyleyen Fatih Terim, "Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gerekenleri yapacağız" ifadesini kullanması taraftarlar için bir nebze umut oldu. Nitekim karşılaşmanın hemen ardından Başkan Burak Elmas, yöneticiler ve Terim kaldıkları otelde bir araya geldi, 'acil eylem' planı belirledi. Fotomaç'ın haberine göre, Falcao, Feghouli, Diagne, Luyindama, Jimmy Durmaz, Ozornwafor'un gönderilmesi kararı alındı.
Transferde 'hızlanma' kararı alınırken bir süredir gündemde olan Ghezzal, Gedson, Larsen ve Alioski'nin bir önce transfer edilmesi için görüşmelere başlandı.
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