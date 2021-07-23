Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da operasyon kararı! Gidecek isimler belirlendi

ACİL EYLEM PLANI



Sonuçtan üzgün olduklarını söyleyen Fatih Terim, "Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gerekenleri yapacağız" ifadesini kullanması taraftarlar için bir nebze umut oldu. Nitekim karşılaşmanın hemen ardından Başkan Burak Elmas, yöneticiler ve Terim kaldıkları otelde bir araya geldi, 'acil eylem' planı belirledi. Fotomaç'ın haberine göre, Falcao, Feghouli, Diagne, Luyindama, Jimmy Durmaz, Ozornwafor'un gönderilmesi kararı alındı.