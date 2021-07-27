Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken mevcut oyunculardan kimlerin takımdan ayrılacağı belirsizliğini koruyor. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda satılması planlanan oyuncuların başında gelen Mbaye Diagne'ye İtalya Serie A takımlarından Cagliari talip oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray'da gözden çıkarılan isimler arasında yer alan ve kulüp arayan Mbaye Diagne'ye İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan Gazeteci Simone Bernabei'nin haberine göre Cagliari, forvet transferi arayışları kapsamında Mbaye Diagne'yi gündemine aldı.

Giovanni Simeone'ye veda etmeye hazırlandığı belirtilen Cagliari'nin, Senegalli futbolcu için menajerler seviyesinde temaslarda bulunduğu kaydedildi.

GALATASARAY MAAŞTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR

Diagne'den herhangi bir bonservis bedeli ya da kiralama ücreti talep etmeyen Galatasaray Yönetimi, Senegalli futbolcunun iki yıllık toplam 4.8 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp bulunması için tüm kozlarını oynuyor.

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık olarak West Bromwich'te oynayan Diagne, 16 Premier Lig maçında 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.









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