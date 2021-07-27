Son dakika spor haberleri: Galatasaray PSV maçı öncesinde Roger Schmidt'ten Fenerbahçe açıklaması
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray-PSV ile karşılaşacak. Bu karşılaşmada öncesinde konuk ekibin teknik direktörü Roger Schmidt açıklamalarda bulundu. Schmidt,"Kutlama yapmak için henüz çok erken. Maça odaklanmamız gerekiyor. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Transfere dair bir soruya ise Schmidt, "Fenerbahçe ile görüşmedim. PSV'de çok mutluyum. Böyle bir şey söz konusu olamaz." dedi. (GS spor haberleri)
PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, "Fatih Terim önemli bir teknik adam. Şimdi bu maça odaklanacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven, yarın Galatasaray'la mücadele edecek. Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, "İlk maçta iyi seviyede oynadık. Avantajlı başladık. Seyircimizin önünde oynadık. Bu bizim için bir avantajdı. Kutlamanın zamanı değil bir maç daha var. Fatih Terim önemli bir teknik adam. Şimdi bu maça odaklanacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İlk 11'i şu anda açıklamayacağım. Geçen maçtaki 11'den memnundum. Yedeklerden de memnunum. Onlara da şans verebilirim" ifadelerini kullandı.
"HEDEFLERİMİZE ODAKLANIYORUZ"
Schmidt, takımdan ayrılan oyuncularla ilgili, "Hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize odaklanıyoruz. Transfer döneminde kalan ve gidenler oluyor. Kalanlarla yeni gelenlerin adaptasyonuna konsantre oluyoruz. Bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.
Fenerbahçe'den kendisine teklif gelip gelmediği sorulan Schmidt, PSV Eindhoven'da mutlu olduğunu dile getirdi.
OLIVIER BOSCAGLI: GALATASARAY ÖNEMLİ BİR TAKIM
PSV Eindhovenlı futbolcu Olivier Boscagli ise yaptığı açıklamada, "İlk maç 5-1 bitti ama o ilk adımdı. Sonuçta bir maç daha oynanacak. Galatasaray önemli bir takım. Yarına hazır olacaklarını düşünüyorum ama biz de hazır olacağız" dedi.
SCHMIDT'TEN F.BAHÇE SÖZLERİ
Fenerbahçe ile görüşmedim. PSV'de çok mutluyum. Böyle bir şey söz konusu olamaz.
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