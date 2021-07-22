Son dakika spor haberi: PSV - Galatasaray maçı sonrası olay açıklama! "Sahada hazır bir Galatasaraylı görmedim"

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan PSV - Galatasaray maçını Son Sayfa programında değerlendirdi. Çorlu, "Oynayanlar içinde hazır olan bir futbolcu gördük mü? Ben görmedim. Biraz Aytaç Kara vardı çok mücadele etti, Alpaslan Öztürk zaman zaman gitti geldi ama hem futbolcular da hem de teknik ekipte eksilmeler var." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

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