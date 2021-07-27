27 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul'a geldi!
Transfer döneminin flaş takımlarından Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 yenildikten sonra transferde atağa kalkan Galatasaray, bir futbolcusuna daha kavuştu. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.
Crystal Palace'tan kadroya dahil edilen Hollandalı sol bekin transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
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