27 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul'a geldi!

Yeni transfer İstanbul'a geldi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 Giriş Tarihi: 27.07.2021

Transfer döneminin flaş takımlarından Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 yenildikten sonra transferde atağa kalkan Galatasaray, bir futbolcusuna daha kavuştu. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.

Crystal Palace'tan kadroya dahil edilen Hollandalı sol bekin transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni ismi Patrick van Aanholt İstanbul'da

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