27 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı PSV Eindhoven maçına hazır!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. İdman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
İdmanda yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey de yer aldı.
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