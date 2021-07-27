27 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı PSV Eindhoven maçına hazır!

G.Saray PSV maçına hazır! Boey ilk kez idmanda
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 Giriş Tarihi: 27.07.2021

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. İdman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey de yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Schmidt'ten F.Bahçe cevabı! Görüşme gerçekleşti mi? Schmidt'ten F.Bahçe cevabı! Görüşme gerçekleşti mi?
Fatih Terim açıkladı! Morutan G.Saray'a gelecek mi? Fatih Terim açıkladı! Morutan G.Saray'a gelecek mi?
Terim'den Ghezzal açıklaması! Terim'den Ghezzal açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör