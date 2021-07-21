21 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Michael Cuisance atağı! Bayern Münih'e kiralama teklifi yapılacak

Almanya'dan flaş iddia! Cimbom teklif yaptı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar yıldız ve deneyimli oyuncuların yanı sıra genç ve gelecek vadeden futbolcuları da kadrosuna katmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Cimbom, bir süredir gündeminde olan Bayern Münih'in 21 yaşındaki orta sahası Michael Cuisance için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Almanya'dan Sport-1'in iddiasına göre Galatasaray'ın Michael Cuisance'a ilgisi devam ediyor. Joachim Fischer imzalı haberde, "Fransız oyuncunun yaz transfer dönemi sona erdikten sonra Bayern kadrosunda kalacağına dair çok fazla bir şey yok. Son zamanlarda Galatasaray olası bir alıcı olarak görülüyor. Ancak resme göre, Türk kulübü sadece Fransız orta sahayı kiralık istiyor. Bayern ise muhtemelen bir satış hedefliyor" denildi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcu için son ana kadar bekleyeceği de ifade edildi.

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