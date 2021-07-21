2017'DE ASLAN'I REDDETMİŞTİ



Aslında Galatasaray ile Rachid Ghezzal'ın ilişkisi 2017 yılına dayanıyor. O dönemde sarı- kırmızılı takımın teknik direktörü olan İgor Tudor, Cezayirli oyuncunun transfer edilmesini istemişti. Hatta menajeri Tony Seric, Ghezzal'ın o dönemdeki menajeri Nikola Franco ile bir araya gelmişti. Galatasaray o dönemde Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ghezzal'a 4 yıllık teklif yapmış ancak oyuncu o dönemde Monaco'ya gitmeyi tercih etmişti. Bu kez görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.



