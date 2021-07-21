Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Leicester City arasında sıkı Ghezzal pazarlığı! İşte istenen rakam...
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, Rachid Ghezzal için karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar yıldız oyuncuyu takımda tutmaya çalışırken, Galatasaray ise ezeli rakibine unutulmayacak bir transfer çalımı atmanın peşinde. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas "Galatasaray istediği oyuncuyla görüşür" sözüyle meydan okumuştu. Cimbom'un İngiliz kulübü Leicester City ile olan pazarlığı ise nefes kesiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray, Rachid Ghezzal'ı çok istiyor. Nitekim Başkan Burak Elmas basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Evet Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncu ile görüşürüz. Hocamız isterse, maliyeti uygunsa ve karakteri Galatasaray'da oynamaya uygunsa o kişiyi transfer edeceğiz" ifadesini kullandı ve niyetlerinin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Leicester City ile görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre; İngiliz ekibi ise önce Beşiktaş sonra da G.Saray'ın istekli olması nedeniyle "tok satıcı" rolünü oynuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu öncelikli olarak kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Satın alma opsiyonu için de 5 milyon euro vermeye hazır. Ancak İngilizlerin 2 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu bonservisiyle satmayı planladığı ve 7 milyon euro istediği öğrenildi. Galatasaray ise fiyatı aşağıya çekmeye uğraşıyor.
2017'DE ASLAN'I REDDETMİŞTİ
Aslında Galatasaray ile Rachid Ghezzal'ın ilişkisi 2017 yılına dayanıyor. O dönemde sarı- kırmızılı takımın teknik direktörü olan İgor Tudor, Cezayirli oyuncunun transfer edilmesini istemişti. Hatta menajeri Tony Seric, Ghezzal'ın o dönemdeki menajeri Nikola Franco ile bir araya gelmişti. Galatasaray o dönemde Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ghezzal'a 4 yıllık teklif yapmış ancak oyuncu o dönemde Monaco'ya gitmeyi tercih etmişti. Bu kez görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.
VAZGEÇMEK YOK
Ghezzal konusunda Galatasaray'ın asla geri çekilmeyeceği, işi bitine kadar sonuna kadar gitme kararı aldığı öğrenildi. Başkan Elmas'ın Ghezzal'ı transfer ederek hem kadroyu önemli bir oyuncuyla güçlendirmek hem de taraftarları sevindirmeyi hedefliyor.
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