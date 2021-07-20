Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynanacak olan maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim zorlu maç öncesinde, "PSV'nin oynadığı iki hazırlık maçını da izledik, taraftarımız çok iyi bir maç izleyecekler. Umuyorum ki 2. maçımıza umutlu, bizi avantajlı bir duruma götürecek bir sonuçla ayrılırız ama çok ciddi bir takımla oynayacağımızı unutmayalım." ifadelerini kullandı. Öte yandan Fatih Terim transfer gündemi hakkında da mesaj verdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynanacak olan maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den önce Kerem Aktürkoğlu konuştu;

"Sezonu erken açtık ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, iyi hazırlandık. Galatasaray her zaman adının olduğu her kulvarda başarı için oynar. Önemli maça çıkacağımızın farkındayız. Umarım güzel bir sonuçla evimize döneriz."

"Sezonu erken açtık, güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Sezona PSV gibi güçlü bir ekiple başlamak sezon öncesi güçlü bir test olacak. Bizim için güzel bir sezon olacağını düşünüyorum, inşallah yarın alacağımız galibiyet sezon içerisinde alacağımız galibiyetlerin müjdesi olur."

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları;

"Sezonu erken açtık, biz de isterdik ki Ağustos'ta veya Eylül'de oynayacağımız maçlarla açalım. Başkaları bunu fırsat olarak görmelerini istemiyoruz, diğer kulüplerin transfer listesini bilmeyen yok. Avrupa'da olan takımlar, kimin eksiği var, kim nereye oyuncu istiyor bunları biliyorlar. Yazılı basında taraftarlarımızın duyguları ile oynandığını düşünüyorum. Biz bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz, biz PSV maçına 2 oyuncu yetiştirmeye çalışsaydık çok yüksek fiyatlar ödeyecektik. Biz başkanımızın dediği gibi 3 yıllık bir projeksiyon olarak görüyoruz."

"Oyuncular, menajerler, teknik adamlar hatta yazılı medyanın yaptığı algıların bize kötü olarak yansımasını istemiyoruz. Kimseden de korkmadığımızı söylüyorum, kazanırız, yeniliriz. Baya bir eksiğimiz var; sakat oyuncularımız, hastalığa yakalanan oyuncularımız var ama biz Galatasaray'ız. Elimizden geleni yapacağız."

"Acele ile karar verip, Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmak istemiyoruz. Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim için değerli oyuncular. Başkanımızın oyuncularla ilgili yaptığı yorumlar, tekniklerini eleştirecek bir yorum değildi."

"Üç oyuncu da bizim için değerli oyuncular, Falcao dün bana gelip PSV maçı kadrosunda yer almak istediğini söyledi ve bu da beni çok sevindirdi. Kadroda olan her oyuncu bize katkı sağlayacaktır."

"PSV tarihi, geçmişi başarılı olan bir kulüp olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada koridorlardan geçtiğinizde, burada oynayan efsane oyuncuları görünce nasıl bir kulüp olduğunu görüyorsunuz."

"PSV'nin oynadığı iki hazırlık maçını da izledik, taraftarımız çok iyi bir maç izleyecekler. Avrupa'da böyle bir oyun oynayan takım yok. Ciddi bir takımlar, hücumda ve savunmada iyi yerleşiyorlar. Alman meslektaşım takımını iyi hazırlamış gibi duruyor. Umuyorum ki 2. maçımıza umutlu, bizi avantajlı bir duruma götürecek bir sonuçla ayrılırız ama çok ciddi bir takımla oynayacağımızı unutmayalım."

"Biz herhangi bir maçımızı saklamaya çalışmadık, PSV'nin maçlarını da gizli bir kanal vermedi. Bizim geçmiş maçlarımızı izlemek, akıllıcı bir hamle. Kadroda bir takviye yok 3 oyuncu dışında, hoca da aynı, bence bizim maçlarımızı izlemek mantıklı. Hatta geçen seneye göre daha da eksildik."

"Analizciler ve teknik adamlar maçlara iyi hazırlanırlar zaten, biz ne oynarsak oynayalım, PSV'nin oyun felsefesini değiştirmeyeceğini düşünüyorum."

"Şampiyonlar Ligi maçlarının mücadelesi ve havası çok farklı, iki takım da buna göre kendini hazırlayacaktır. Ben yüzde verme taraftarı değilim ama her iki takım da sahaya kazanmak için çıkar."

Rachid Ghezzal transferi hakkında gelen soru üzerine; "Küçük bir ara istedim sizden, 23 oyuncuma bunu yapmayacağım onlara saygı duyuyorum. Yarın veya diğer günlerde açıklama yaparız, ben burada konuşmak istemiyorum."

"Transfer dönemi, dinamik bir dönemdir. Bugün istediğimiz, anlaştığımız oyuncuyu diğer gün istemeyebiliriz."

"Galatasaray'ımızı zor duruma düşürmek istemediğimiz için böyle bir karar aldık. Taraftarımızın endişelendiğini biliyorum ama bizim 3 yıl içerisinde neler yapacağımızı görecekler. Bende eksiklerimizi hissediyorum."

"Bu maç öncesi çok pozisyon eksik, burası eksik demek, çok yararlı bir şey değil."

"Aklıma geldi, Şampiyonlar Ligi elemesi öncesi basın toplantısında olan Kerem'i aldığımız Erzincanspor'a teşekkür ediyorum. O dönem ''nasıl aldınız, niye aldınız'' diye konuşan insanlar şimdi teşekkür ediyor, milli takıma kadar yükselen bir oyuncu."

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