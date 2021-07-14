Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta sahaya Michael Cuisance atağı! Temasa geçildi
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların son olarak bonservisi Bayern Münih'te bulunan ve geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Michael Cuisance'yi transfer etmek istediği belirtildi. Cimbom hem oyuncu tarafıyla hem de Alman deviyle temaslara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray bir an önce 8 numara transferini sonlandırmak istiyor. Gedson ve Paulinho için bir taraftan takibini sürdürse de, Cimbom diğer seçenekler üzerinde durmayı ihmal etmiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin önüne Bayern'in geçen sezon Marsilya'ya kiralık gönderdiği Michael Cuisance geldi. Hem oyuncunun menajeri, hem de Bayern'le temas kuruldu.
Bayern Münih, Cuisance'ın ayrılığına sıcak bakıyor. Ancak, Alman devinin kesin satış opsiyonu olması durumunda oyuncunun ayrılmasına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Cuisance ise Almanya'da ya da 5 büyük ligde şansını denemeyi düşünse de şimdilik Galatasaray dışında talip olmaması Almanya- İstanbul hattının açık kalmasını sağlıyor.
8 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Bayern Münih henüz 19 yaşında olan Michael Cuisance'ı yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında aldı. Gladbach akademisinin en iyi yeteneklerinden biri olarak lanse edilen Fransız oyuncu beklenen patlamayı yapamadı.
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