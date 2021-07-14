14 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray'dan Rosier derbisi!

Geçen sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier'ı takımda tutmak istiyor. Siyah-beyazlıların Sporting Lizbon'la görüşmelerini sürdürdüğü kaydedilirken, Galatasaray'ın ise Portekiz temsilcisiyle anlaştığı iddia edildi. İşte son detaylar... | Son dakika transfer haberleri (BJK GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray'dan Rosier derbisi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Beşiktaş ve Galatasaray, Portekizli sağ bek Valentin Rosier transferi için kılıçları çekti! Sabah'ın haberine göre, Süper Lig'in iki devi de transfer için harekete geçerken, Galatasaray, Sporting Lizbon'a teklif götürdü; Beşiktaş ise yıldız oyuncunun takımda kalmak istediğini söylemesi nedeniyle rahat. İşte Rosier derbisinde transferin iki cephesi...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray'dan Rosier derbisi!

GALATASARAY CEPHESİ

Sarı-kırmızılılar, sağ bek konusunda ilk teklifini Udinese'nin 30 yaşındaki ismi Jens Stryger Larsen'e götürdü. İtalyan ekibinin 5 milyon Euro bonservis istemesi nedeniyle Aslan, transferi rafa kaldırıp Rosier için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray'dan Rosier derbisi!

İlk olarak Fransız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sporting ile masaya oturan yönetim, 4.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerine anlaşma sağladı. Henüz 24 yaşındaki oyuncu ile temas kurulmadı. Alınan bilgilere göre Fransız oyuncunun maaş beklentisi 1.3 milyon Euro. Galatasaray, bu rakamı da vermeye hazır.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray'dan Rosier derbisi!

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Siyah-beyazlılar, Sporting ile maddi şartlarda el sıkışmış, iş satın alma opsiyonundaki rakamı netleştirmeye kalmıştı. Ancak G.Saray'ın devreye girmesi, imzaların atılmasına engel oldu. Portekiz ekibine 4.5 milyon Euro ve yüzde 20 sonraki satıştan pay teklifi yapan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın toplam 4 milyon Euro'luk teklifinin üzerine çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray'dan Rosier derbisi!

Daha önce F.Bahçe ile G.Saray'ı iki kez reddeden Rosier, bir kez daha "Beşiktaş'ta oynayacağım. İki katını da teklif etseler kararım belli" yanıtı verirken dün de sosyal medyadan "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" mesajını yazdı. Rosier bir süre sonra bu paylaşımı sildi.

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