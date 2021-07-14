Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray'dan Rosier derbisi!

Daha önce F.Bahçe ile G.Saray'ı iki kez reddeden Rosier, bir kez daha "Beşiktaş'ta oynayacağım. İki katını da teklif etseler kararım belli" yanıtı verirken dün de sosyal medyadan "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" mesajını yazdı. Rosier bir süre sonra bu paylaşımı sildi.

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