14 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt'la anlaştı! Transferde küçük pürüzler kaldı

Marcelo Saracchi'yle yolları ayıran Galatasaray, sol bek bölgesini ilk 11'de oynayacak bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Patrick van Aanholt'la yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Transfer artık küçük pürüzlerin giderilmesine kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt'la anlaştı! Transferde küçük pürüzler kaldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Saracchi sonrasında sol bek bölgesini henüz dolduramayan sarı-kırmızılılar, Patrick van Aanholt ile görüşmelerini sürdürüyor. Crystal Palace ile kontratı biten 30 yaşındaki sol bekin istediği imza parası nedeniyle görüşmeler final aşamasına gelemezken, yıllık ücret talebi 1 milyon 750 bin Euro...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt'la anlaştı! Transferde küçük pürüzler kaldı

Sabah'ın haberine göre; Aslan, yıllık ücretini vermeyi kabul etse de istenen imza parası ve kontratın uzunluğu konusunda görüşmeler sürüyor. PSV altyapısında yetişen, ardından Chelsea U18 takımına giden oyuncu Newcastle, Wigan, Vitesse ve Sunderland formaları giydikten sonra 30 Ocak 2017'de 10.5 milyon Euro'ya Crystal Palace'a transfer olmuştu.

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