Son dakika transfer haberleri: Nicolae Stanciu Galatasaray'a doğru! Aradaki fark iyice azaldı

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Takvim'in haberine göre; Galatasaray 3.5 milyon Euro'dan açtığı pazarlıklarda son olarak 6 milyon Euro'ya karar çıktı. Slavia Prag da 7.3'ten 6.5 milyon Euro'ya geldi. Görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.