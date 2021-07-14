Son dakika transfer haberleri: Nicolae Stanciu Galatasaray'a doğru! Aradaki fark iyice azaldı
Transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Galatasaray, orta saha bölgesini de güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım Belhanda'dan boşalan 10 numara bölgesi için Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazarken, Rumen oyuncu için teklifini yükseltti. Çekya kulübü de fiyat kırdı ve arada küçük pürüzler kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Younes Belhanda'nın gönderilmesinin ardından 10 numara arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazmıştı. Cim Bom, Rumen oyuncu için hızlandırdığı girişimlerinde büyük mesafe katetti. Slavia Prag'la yapılan pazarlıklar sonucunda makas iyice daraldı.
FARK BONUSLARLA KAPANACAK
Takvim'in haberine göre; Galatasaray 3.5 milyon Euro'dan açtığı pazarlıklarda son olarak 6 milyon Euro'ya karar çıktı. Slavia Prag da 7.3'ten 6.5 milyon Euro'ya geldi. Görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.
TEMASLAR GÜN BOYUNCA SÜRDÜ
Sarı-kırmızılı yönetim bonuslarla farkı kapatıp transferi bir an önce tamamlamak istiyor. Slavia Praglı kurmaylar ile görüşmelerin gün boyunca devam ettiği müjdeli haberin an meselesi olduğu öğrenildi.
44 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
28 yaşında ve 1.70 boyunda olan Stanciu, 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Teknik kapasitesi yüksek olan Stanciu 44 kez Romanya Milli Takım formasını giydi ve 10 gol attı.
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