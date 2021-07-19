Son dakika spor haberleri... Galatasary, Süper Lig'i 2. bitirdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katıldı. PSV ile eşleşen Galatasaray, eğer Hollanda temsilcisini elerse Celtic veya Midtjylland ile eşleşecek. Peki, Celtic ve Midtjylland takımlarının özellikleri neler? İşte detaylar... (GS spor haberi)

Devler Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray, 3. ön eleme turuna geçmesi halinde Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

CELTIC (İSKOÇYA)

İskoçya'nın önde gelen takımlarından olan Celtic Glasgow, 6 Kasım 1887'de kuruldu. Köklü bir tarihe sahip olan kulübün, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası başta olmak üzere 51 lig şampiyonluğu da dahil birçok başarısı bulunuyor. Maçlarını 60 bin 832 kapasiteli Celtic Park'ta oynayan kulübün yaş ortalaması ise 23.8. Teknik direktörlüğünü Yunan çalıştırıcı Ange Postecoglou yapıyor. Celtic, geçtiğimiz sezonu ligde 2. sırada tamamladı.

MIDTJYLLAND (DANİMARKA)

Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Midtjylland, 1 Temmuz 1999'da kuruldu. 3 kez Danimarka Ligi'nde şampiyonluk yaşayan kulüp, 1 kez de Danimarka Kupası'nı kazandı. Maçlarını 11 bin 535 kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland'ın yaş ortalaması 23.4. Takımın teknik direktörlüğünü 46 yaşındaki Danimarkalı çalıştırıcı Bo Henriksen yapıyor. Midtjylland, geride bıraktığımız sezon ligi 2. sırada tamamladı.

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